Nadal diz que será 'difícil' jogar Wimbledon e põe foco nos Jogos Olímpicos

"Não posso confirmar nada, mas não acho inteligente, com tudo o que aconteceu com o meu corpo depois de voltar, jogar na grama logo antes dos Jogos", afirmou Nadal em entrevista coletiva após a derrota para Zverev.

O espanhol Rafael Nadal, eliminado nesta segunda-feira (27) de Roland Garros pelo alemão Alexander Zverev na primeira rodada, disse que será "difícil" disputar o torneio de Wimbledon (de 3 a 16 de julho) e que seu foco é participar dos Jogos Olímpicos de Paris, que começam no dia 26 de julho.

Apesar de não dizer se sua participação nos Jogos será no torneio de simples, duplas ou em ambos, Nadal deu pistas: "Espero chegar preparado, mas nos Jogos vou estar na mesma situação que aqui. Posso pegar qualquer jogador na primeira rodada", declarou o espanhol.

"Não vou ter três torneios no saibro antes dos Jogos para melhorar no ranking, mas terei um mês e meio de preparação e com mais confiança. É uma incógnita, mas aceito isso", acrescentou.

- "Não muito longe de fazer algo importante" -

Apesar da decepção com a eliminação, Nadal se mostrou satisfeito com seu desempenho na quadra Philippe Chatrier: "Não estou muito longe de estar em condições de fazer algo importante, é a minha sensação".