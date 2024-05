Marinha Francesa apreende 2,4 toneladas de cocaína em pesqueiro venezuelano

A Marinha francesa apreendeu, nesta segunda-feira (27), 2,4 toneladas de cocaína em um barco pesqueiro venezuelano no Caribe.

O departamento de Serviços Armados do Caribe da França afirmou que, após receber um aviso do departamento alfandegário, um helicóptero da fragata Ventose transportou uma equipe ao barco pesqueiro que estava situado 1.500 km a noroeste da ilha a Martinica, no Caribe.

No perfil no Facebook, o departamento indicou que o barco, a tripulação e a cocaína foram entregues às autoridades venezuelanas.