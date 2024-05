Foguete da Coreia do Norte que transportava segundo satélite espião explode em pleno ar

Um foguete lançado pela Coreia do Norte para implantar o segundo satélite espião do país explodiu nesta segunda-feira, 27, logo após a decolagem, informou a mídia estatal. O país havia notificado autoridades do Japão sobre os planos para lançamento de um "foguete satélite" entre esta segunda-feira e o dia 3 de junho.

A estatal Korean Central News Agency (KCNA) reportou que o lançamento ocorreu no principal centro espacial no noroeste do país, mas que o foguete explodiu durante um voo de primeiro estágio logo após a decolagem, devido a um suposto problema no motor de oxigênio e petróleo líquido. Outras possíveis causas também serão investigadas, segundo a KCNA.

O lançamento fracassado aconteceu horas depois que os líderes da Coreia do Sul, China e Japão se reuniram em Seul, no primeiro encontro trilateral em mais de quatro anos. É altamente incomum que a Coreia do Norte realize ações provocativas quando a China, seu principal aliado e canal econômico, está engajada em uma diplomacia de alto nível na região.