Exército egípcio investiga morte de agente em ataque na fronteira com Rafah

O Exército egípcio anunciou, nesta segunda-feira (27), a abertura de uma investigação após a morte de um agente fronteiriço em um ataque a tiros nos limites com Rafah, cidade do sul da Faixa de Gaza, onde tropas israelenses estão mobilizadas.

"As forças armadas egípcias estão investigando, através das autoridades competentes, o ataque a tiros na região fronteiriça de Rafah, que provocou a morte de um guarda", informou a instituição em um comunicado.

Mais cedo, o Exército israelense indicou que estava investigando as circunstâncias de um tiroteio na fronteira e disse que estava em contato com as autoridades egípcias. As forças israelenses lançaram em 7 de maio uma operação em Rafah.