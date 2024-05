Europa deve pensar na própria 'defesa e segurança' frente à ameaça russa, diz Macron

"Não mudaremos a geografia com a Rússia, que hoje ameaça nossa segurança e atacou a Ucrânia", declarou Macron a jovens em Dresden, no leste da Alemanha, onde está em visita de Estado a menos de duas semanas das eleições europeias

"Não podemos dar por certo as bases sobre as quais construímos nossos modo de vida europeu e nosso papel no mundo", expressaram no artigo publicado nesta segunda-feira na edição online do jornal Financial Times.

"Nossa Europa é mortal e devemos estar à altura deste desafio", acrescentaram.

O continente europeu pôde contar nos últimos anos com o apoio de seu aliado, os Estados Unidos, atualmente o principal fornecedor de armas à Ucrânia, invadida pela Rússia em fevereiro de 2022.