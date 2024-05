Corte IDH leva o debate sobre emergências climáticas à Amazônia brasileira

A Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH) abriu nesta segunda-feira (27) uma sessão especial de consultas no estado do Amazonas sobre as obrigações dos países diante das emergências climáticas, a qual vai contar com a participação de indígenas. A Amazônia brasileira é uma "região de importância indiscutível" para enfrentar os efeitos das mudanças climáticas, disse a presidente da Corte IDH, a costarriquenha Nancy Hernández López, na abertura da sessão. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "O objetivo desta audiência pública é estabelecer um diálogo direto, diversificado e participativo que contribua para que o tribunal chegue a pontos de julgamento" sobre as responsabilidades dos Estados em matéria de direitos humanos face aos desastres naturais que atingem a região.

Em janeiro de 2023, Chile e Colômbia solicitaram à Corte IDH um "parecer consultivo", com o objetivo de "esclarecer o alcance das obrigações dos países" para responder à emergência climática no âmbito do direito internacional dos direitos humanos". Após uma primeira audiência em Barbados, em abril, a Corte IDH retomou as consultas na sexta-feira, em Brasília. Desta segunda até quarta-feira, as sessões continuarão no Teatro Amazonas, em Manaus, uma joia renascentista do final do século XIX.