Coreia do Sul detectou 'fragmentos' no mar após alerta sobre lançamento de projétil de Pyongyang

O Exército sul-coreano informou que detectou "muitos fragmentos" no mar depois de alertar na noite desta segunda-feira (27) que Pyongyang lançou um projétil.

Minutos depois de detectar um lançamento suspeito de ter sido "um satélite de reconhecimento militar" da Coreia do Norte, "muitos fragmentos do projétil foram detectados por volta das 22h46, horário local (10h46 no horário de Brasília), em águas norte-coreanas", disse o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul.

Os militares acrescentaram que, juntamente com os Estados Unidos, analisam se o projétil teve um "voo operacional".