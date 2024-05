Coreia do Norte planeja lançar foguete com segundo satélite militar espião, alertam autoridades

A notificação do lançamento planejado, proibido pelas resoluções da Organização das Nações Unidas (ONU), ocorreu no momento em que o presidente sul-coreano, Yoon Suk Yeol, e o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, se reuniram com o primeiro-ministro chinês, Li Qiang, em Seul, para seu primeiro encontro trilateral em mais de quatro anos.

A guarda costeira do Japão informou que foi notificada pela Coreia do Norte sobre o lançamento planejado de um "foguete-satélite", com um aviso de cautela nas águas entre a Península Coreana e a China e a leste da principal ilha filipina de Luzon, de segunda-feira até a meia-noite de 3 de junho. A Coreia do Norte fornece ao Japão suas informações de lançamento porque a guarda costeira japonesa coordena e distribui informações de segurança marítima no Leste Asiático.

"Qualquer lançamento (pela Coreia do Norte) usando tecnologia de mísseis balísticos viola diretamente as resoluções do Conselho de Segurança da ONU e prejudica a paz e a segurança da região e do mundo", afirmou Yoon no início da reunião com Kishida e Li. "Se a Coreia do Norte prosseguir com seu lançamento apesar do alerta internacional, acredito que a comunidade internacional deve lidar com isso de forma severa."

Kishida disse que pede encarecidamente à Coreia do Norte que cancele o lançamento. A China é aliada da Coreia do Norte, e Li não mencionou o satélite norte-coreano.

Em conversas telefônicas na manhã desta segunda-feira, diplomatas seniores do Japão, da Coreia do Sul e dos EUA concordaram em pedir à Coreia do Norte que abandonasse o lançamento. Mais tarde, a Coreia do Sul mobilizou 20 jatos de combate para um exercício destinado a demonstrar sua determinação de punir a Coreia do Norte em caso de provocação, de acordo com os militares sul-coreanos. Autoridades japonesas disseram que seus interceptadores de mísseis permanecem prontos para abater qualquer destroço de um foguete norte-coreano, caso ele caia em território japonês. Fonte: Associated Press.