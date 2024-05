Coreia do Norte anuncia fracasso do lançamento de satélite

A Coreia do Norte anunciou, nesta segunda-feira (27), o fracasso da sua tentativa de colocar um satélite espião em órbita, depois de o propulsor ter explodido no ar devido a um aparente problema no motor.

O míssil que transportava o satélite espião Malligyong-1-1 "explodiu no ar durante o primeiro voo", portanto "seu lançamento fracassou", declarou a Administração Nacional de Tecnologia Aeroespacial em um comunicado divulgado pela mídia estatal. A "causa do acidente foi a confiabilidade do novo motor de oxigênio líquido e querosene", acrescentou.

