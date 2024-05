Comunicado do Business Wire :Dubai Electricity and Water Authority

A Autoridade de Água e Energia do Dubai (Electricity and Water Authority, DEWA) começou a receber inscrições de exibidores e empresas que desejam participar da 26ª edição da Exposição de Água, Energia, Tecnologia e Meio-Ambiente (Water, Energy, Technology and Environment Exhibition, WETEX). A DEWA organiza a WETEX de 1 a 3 de outubro de 2024 no Dubai World Trade Centre. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240526753267/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine WETEX 2024 receives applications for participants and exhibitors from all over the world (Photo: AETOSWire)

A WETEX é um evento fundamental para os setores de sustentabilidade, energia, água, cidades inteligentes, desenvolvimento de imóveis sustentáveis, mobilidade verde entre outros. As principais empresas locais e internacionais de governos e setores privados ficam ansiosas para participarem da exposição anualmente, uma vez que o evento proporciona uma plataforma ideal para empresas, investidores e visitantes conhecerem as mais novas inovações, soluções e tecnologias desses setores, trocarem conhecimentos especializados e experiências, fecharem negócios e criarem parcerias, para além de identificarem as necessidades comerciais, explorarem oportunidades de investimentos nos mercados locais e regionais, alcançando milhares de expositores, participantes, oficiais e tomadores de decisões. A WETEX 2023 atraiu 2.600 empresas de 62 países, 76 patrocinadores e 24 pavilhões de 16 países. A exposição ocupou uma área de 78.000 metros quadrados. Paralelamente, a DEWA organizou seminários e debates com a participação de vários especialistas internacionais. A WETEX 2023 atraiu muitas empresas locais e internacionais especializadas em transformação digital, infraestrutura inteligente, edifícios inteligentes e cidades sustentáveis, agricultura sustentável, segurança alimentar e da água. A exposição também reuniu as empresas mais proeminentes em energias limpas e renováveis, armazenamento de energia, medidores inteligentes de eletricidade e eficiência energética, que dependem das mais recentes tecnologias da Quarta Revolução Industrial e de tecnologias disruptivas para garantir a segurança e a sustentabilidade energéticas. Além disso, atraiu centenas de empresas dos setores público e privado nas mais diversas áreas do setor de água, incluindo produção, purificação, tratamento, dessalinação, sustentabilidade, infraestrutura e controle de fluxo da água, tratamentos de águas residuais, descarte de resíduos na água, extração de água do ar, etc.

A inscrição para a 26ª WETEX está disponível no site https://www.wetex.ae/en/exhibit