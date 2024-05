Comunicado do Business Wire :Digital Cooperation Organization

1st Issue of the "EconomiX by the DCO" magazine (Graphic: AETOSWire)

A Organização de Cooperação Digital (Digital Cooperation Organization, DCO), uma organização multilateral global comprometida em possibilitar a prosperidade digital para todos, acelerando o crescimento sustentável e inclusivo da economia digital, anunciou o lançamento da revista EconomiX, uma publicação que oferece percepções de líderes internacionais da economia digital sobre como as nações e organizações podem aproveitar as oportunidades da economia digital para estimular a transformação digital em nível mundial. Ao combinar percepções de diferentes partes interessadas dos setores público e privado, do meio acadêmico e de organizações internacionais dos Estados Membros da DCO e de outros países, a EconomiX oferece uma visão holística da economia digital a partir de diferentes perspectivas.

Manel Bondi, Chefe de Crescimento de Mercados Digitais da DCO, comentou: "A EconomiX é um catalisador de mudanças e capacitação em meio à revolução digital. Ela preenche uma lacuna importante com seu foco na dimensão econômica da tecnologia como um pilar fundamental para impulsionar e sustentar um crescimento econômico inclusivo e significativo em todo o mundo. Ele demonstra como as comunidades, as empresas e os governos podem cooperar de forma significativa e preparar o caminho para alcançar a prosperidade digital para todos. A EconomiX é uma plataforma que promove o compartilhamento de conhecimento, a inovação e a inspiração para nossos leitores e reflete nossa dedicação em promover a cooperação para desenvolver a economia digital em todo o mundo."

Além de entrevistas exclusivas com Bosun Tijani, Ministro das Comunicações, Inovação e Economia Digital da República Federal da Nigéria, e Paula Ingabire, Ministra da Tecnologia da Informação e Comunicação e Inovação da República de Ruanda, e com Deemah AlYahya, Secretária Geral da DCO, esta edição apresenta artigos e entrevistas com um grupo distinto de ministros, CEOs e especialistas em tecnologia e economia digital.

Abordando aspectos essenciais do avanço econômico digital, como elaboração de políticas, transformação de dados, atualizações digitais, empoderamento de mulheres e liderança de pensamento, a EconomiX se esforça para orientar seus leitores durante a revolução digital. Seu objetivo é fornecer percepções práticas, análises de especialistas e estudos de caso para navegar pela mudança digital, promovendo uma compreensão de como aproveitar a transformação digital para a prosperidade econômica e social.

A revista é uma ferramenta vital para a transformação digital, com o objetivo de capacitar a mudança por meio da promoção do intercâmbio de conhecimento, do aprimoramento da cooperação, da elevação da prosperidade social e do estímulo à inovação. Ela apresenta tendências e inovações globais, defende a transformação digital inclusiva e promove uma comunidade de líderes que estão moldando o futuro digital. Ela também destaca as iniciativas impactantes da DCO e mostra histórias de sucesso da rede. Disponível nos formatos digital e impresso, é um recurso inestimável para aqueles que se comprometem a causar um impacto significativo no âmbito digital. https://www.dco.org/economix

