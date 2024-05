Comunicado do Business Wire :AstraZeneca

Os resultados de alto nível de sobrevida global (OS) do estudo de Fase III TROPION-Lung01, que anteriormente cumpriu o objetivo primário duplo de sobrevida livre de progressão (PFS), favoreceram numericamente o datopotamabe deruxtecana (Dato-DXd) em comparação com o docetaxel na população geral do estudo de pacientes com câncer de pulmão de células não pequenas (NSCLC) localmente avançado ou metastático tratados com pelo menos uma linha anterior de terapia. Os resultados de sobrevida não alcançaram significância estatística na população geral do estudo. No subgrupo pré-especificado de pacientes com NSCLC não escamoso, o datopotamabe deruxtecana demonstrou uma melhora clinicamente significativa na OS em comparação com o docetaxel, a quimioterapia padrão de tratamento atual.

A análise final da OS se baseia nos resultados positivos de sobrevida livre de progressão (PFS) apresentados no Congresso da Sociedade Europeia de Oncologia Médica de 2023, que mostrou que o datopotamabe deruxtecana demonstrou uma melhora estatisticamente significativa na PFS na população geral do estudo e um benefício clinicamente significativo na PFS em pacientes com NSCLC não escamoso. No TROPION-Lung01, a inscrição de pacientes por histologia do tumor foi equilibrada entre os braços de tratamento e consistente com a incidência no mundo real, com aproximadamente 75% dos pacientes com NSCLC não escamoso.1,2

O perfil de segurança do datopotamabe deruxtecana no TROPION-Lung01 foi consistente com a análise anterior, incluindo menos reduções de dose ou descontinuações devido a eventos adversos em comparação com o docetaxel, e nenhuma nova preocupação de segurança foi identificada. Nenhum novo evento de doença pulmonar intersticial de qualquer grau foi julgado como relacionado ao medicamento.