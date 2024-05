Coco Gauff cede apenas dois games na estreia em Roland Garros

A tenista americana Coco Gauff, número 3 do mundo, estreou em Roland Garros em ritmo de treino, com uma vitória tranquila sobre a russa Julia Avdeeva (208ª) nesta segunda-feira (27).

Gauff fechou o jogo em 2 sets a 0, com um duplo 6-1, em apenas 52 minutos.

A americana de 20 anos, finalista em Paris há dois anos, praticamente não encontrou resistência contra Avdeeva, que entrou no quadro principal do torneio procedente do qualifying.