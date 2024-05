Cinco feridos em ataque contra membros de partido político mexicano

A agressão, perpetrada "por civis armados a bordo de uma caminhonete", ocorreu na estrada que liga as cidades de Victoria e Matamoros, na altura da entrada do município de Jiménez, indicou a Secretaria de Segurança estadual em suas redes sociais.

Cinco membros do partido Movimento Cidadão ficaram feridos nesta segunda-feira (27) após um ataque armado no estado de Tamaulipas (nordeste), informaram as autoridades, a poucos dias das eleições em que o México escolherá o presidente e milhares de cargos locais.

Tamaulipas, estado fronteiriço com os Estados Unidos, é frequentemente atingido pela violência de grupos do crime organizado, dedicados principalmente ao tráfico de drogas e de migrantes.

O Movimento Cidadão (centro-esquerda), partido que governa os estados de Nuevo León (nordeste) e Jalisco (oeste) - dois dos mais prósperos e populosos do México - ocupa um distante terceiro lugar na corrida presidencial, segundo diversas pesquisas.

As eleições do próximo domingo serão as maiores da história do México, nas quais, além do presidente, serão escolhidos congressistas, nove dos 32 governadores e milhares de funcionários locais.

