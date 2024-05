Bombardeio israelense contra campo em Rafah provoca indignação mundial

Israel enfrenta, nesta segunda-feira (27), uma onda de críticas internacionais por um bombardeio que, segundo as autoridades de Gaza, matou 45 pessoas em um campo de deslocados em Rafah, no sul do território palestino, governado pelo movimento islamista Hamas.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, lamentou o "trágico acidente" e anunciou que seu governo estava "investigando" o ocorrido.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O bombardeio aconteceu na noite de domingo, dentro da ofensiva lançada por Israel contra o Hamas há mais de sete meses, após o ataque mortal de milicianos islamistas ao território israelense em 7 de outubro.