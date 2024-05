Xavi se despede do Barcelona com vitória sobre o Sevilla

Sem nada em disputa entre ambas as equipes, o jogo deste domingo também marcou a despedida do técnico Quique Sánchez Flores do Sevilla, que em seis meses de trabalho salvou a equipe do rebaixamento.

O Barcelona, na despedida do técnico Xavi Hernández, venceu o Sevilla por 2 a 1 neste domingo (26), no jogo que encerrou a última rodada do Campeonato Espanhol.

O atacante Robert Lewandowski abriu o placar marcando seu 19º gol na temporada aos 15 minutos. O polonês termina em terceiro na artilharia do campeonato, atrás do ucraniano Artem Dovbyk (24), do Girona, e do norueguês Alexander Sorloth (23), do Villarreal.

O marroquino Youssef En-Nesyri empatou para o Sevilla aos 31 minutos, mas Fermín López, um dos melhores jogadores do Barça neste final de temporada, marcou no segundo tempo para decretar a vitória 'blaugrana' (59').

Campeão espanhol no ano passado, o Barcelona termina em segundo a dez pontos do campeão Real Madrid, que no próximo sábado vai disputar a final da Liga dos Campeões contra o Borussia Dortmund, em Wembley.