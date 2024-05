Presidência palestina diz que Israel cometeu 'massacre abominável' em acampamento em Rafah

A Presidência palestina acusou, nesta segunda-feira (noite de domingo, 26, no Brasil), de "atacar deliberadamente" um centro para deslocados na cidade de Rafah, no sul de Gaza, que, segundo funcionários do território, causou a morte de pelo menos 35 pessoas.

"A realização deste massacre abominável pelas forças de ocupação israelenses é um desafio para todas as resoluções internacionais legítimas", acrescentou a Presidência em nota, na qual acusou as forças israelenses de atacarem barracas de pessoas deslocadas.

