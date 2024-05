Oposição espanhola sai às ruas de Madri contra Pedro Sánchez e anistia

Segundo a delegação do Governo (prefeitura), 20 mil pessoas participaram do ato, mas segundo os organizadores, eram quatro vezes mais.

Dezenas de milhares de pessoas se manifestaram neste domingo (26) no centro de Madri para protestar contra o governo espanhol do socialista Pedro Sánchez e a anistia aos independentistas catalães, que será aprovada na quinta-feira.

O Executivo de Sánchez não conseguiu aprovar na semana passada duas leis no Congresso dos Deputados, a Câmara Baixa do Parlamento, por não contar com o apoio dos aliados que lhe permitem governar, entre os quais estão a extrema esquerda, os nacionalistas e independentistas catalães e bascos, e um partido regionalista das Ilhas Canárias.

- Alta tensão política -

As relações entre o governo e a oposição conservadora e de extrema direita estavam muito deterioradas pela anistia e ficaram mais tensas com a investigação judicial à esposa de Sánchez, Begoña Gómez, por corrupção e tráfico de influências.

Diante do que considerava um tratamento injusto e agressivo, Sánchez tomou, no final de abril, a decisão inédita de se retirar por cinco dias da vida pública para considerar sua renúncia, período que concluiu com o anúncio de que permaneceria no cargo.

Quanto à anistia, foi uma exigência dos partidos independentistas catalães para prestar o apoio de seus catorze deputados à investidura de Sánchez, o que lhe permitiu governar novamente apesar de ter ficado em segundo lugar atrás do PP nas eleições de julho de 2023.

Ángel Santana, um basco que veio à capital para se juntar ao protesto, expressou seu temor de que a anistia acabe se estendendo aos presos da organização armada basca ETA, que matou mais de 850 pessoas durante mais de quatro décadas até abandonar a luta armada em 2011.

O Congresso dos Deputados aprovará definitivamente na quinta-feira a lei que beneficiará cerca de 400 independentistas relacionados à tentativa de secessão da Catalunha em 2017.