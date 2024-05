Número de mortos em bombardeio russo contra hipermercado na Ucrânia sobe para 16

O ministro do Interior, Igor Klimenko, informou em um balanço anterior que o ataque deixou 43 feridos e 16 pessoas "consideradas desaparecidas".

O balanço do bombardeio russo contra um hipermercado de material de construção na cidade de Kharkiv, nordeste da Ucrânia, subiu para 16 mortos, anunciou o governador da região neste domingo, um dia após o ataque.

O governador Sinegubov afirmou que duas vítimas do ataque "eram homens que trabalhavam no hipermercado", atingido por duas bombas russas teleguiadas.

Klimenko afirmou que os legistas e os investigadores continuam trabalhando para identificar os cadáveres entre os destroços do estabelecimento comercial, na periferia de Kharkiv. Também anunciou que 200 integrantes das equipes de emergência procuram corpos entre os escombros.

"Precisamos de mais de 16 horas para apagar as chamas, que se propagaram por 13.000 metros quadrados", acrescentou o ministro no Telegram.

Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, fica no nordeste do país, a poucas dezenas de quilômetros da fronteira com a Rússia, e é cenário frequente de bombardeios russos.

- Zelensky critica Putin -

Ainda com o uniforme, Lyubov, uma funcionária da limpeza no hipermercado, relatou como fugiu do edifício.

"Aconteceu de repente. No início, não entendemos, tudo ficou preto e tudo começou a cair sobre nossas cabeças", declarou.

"Ainda bem que meu telefone ligou, graças à lanterna encontrei uma saída, mas à nossa frente tudo já estava em chamas", acrescentou.

A unidade pertence à rede de hipermercados Epitsentr, que vende material de construção e para o lar.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, condenou o ataque à plena luz do dia contra um alvo "obviamente civil".