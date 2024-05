Leverkusen é recebido com festa após títulos da Bundesliga e Copa da Alemanha

Os jogadores do Bayer Leverkusen, que nesta temporada conquistaram a primeira 'dobradinha' da história do clube com os títulos do Campeonato Alemão e da Copa da Alemanha, foram recebidos com festa na BayArena neste domingo, após um desfile pelas ruas da cidade.

Por volta das 14h00 (horário local, 09h00 de Brasília), o goleiro e capitão Lukas Hradecky e o zagueiro Jonathan Tah foram os primeiros a sair do avião que trouxe a delegação da equipe de Berlim, onde o Leverkusen derrotou o Kaiserslautern (2ª divisão) por 1 a 0 na final da Copa, no sábado.

Hradecky desembarcou com a Copa da Alemanha e Tah carregava o Meisterschale (troféu do Campeonato Alemão), que o Leverkusen conquistou de forma invicta (26 vitórias e seis empates), um feito inédito.