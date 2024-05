Homens armados matam 18 pessoas no centro do Mali

Dezoito pessoas foram assassinadas no sábado por homens armados no centro do Mali, um país do oeste da África governado por militares e que é cenário de ataques jihadistas, informaram testemunhas e autoridades locais neste domingo. O ataque, que não foi reivindicado por nenhum grupo até o momento, aconteceu perto da localidade de Diallassagou, na região de Bandiagara, cenário frequente deste tipo de crime. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Comandos jihadistas abriram fogo contra moradores a três quilômetros de Diallassagou. O balanço provisório é de 18 mortos e 21 feridos", disse um morador à AFP. O relato foi confirmado por outros residentes da região.

Uma fonte policial e um político local confirmaram o massacre, com um balanço de 19 mortes. "Nós confirmamos. Terroristas mataram civis a sangue frio ontem (sábado) em Diallassagou. Há 19 mortos e 21 feridos. (Os agressores] acusam os civis de serem cúmplices do Exército do Mali", disse a fonte policial. Este é o ataque mais recente no país extremamente pobre da região do Sahel, cenário de várias crises desde o início, em 2012, de várias insurreições separatistas e jihadistas no norte.