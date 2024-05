Hamas planejava atentados terroristas na Alemanha

Alvos presumíveis eram embaixada israelense em Berlim e base militar americana no oeste do país, diz imprensa. Suspeito natural do Líbano também buscava depósitos para armas do Hamas destinadas a atentados na Europa.Segundo informações da imprensa da Alemanha, a organização islamista palestina Hamas planejava atentados no país. Os presumíveis alvos eram a embaixada de Israel em Berlim e uma base militar americana no estado de Renânia-Palatinado. Citando fontes dos departamentos de segurança, o jornal Welt am Sonntag noticiou neste sábado (25/05) que, no telefone celular de um possível membro do Hamas detido em Berlim em dezembro, teriam sido encontrados mapas sugerindo que os locais em questão estavam sob vigilância. A Procuradoria Geral Federal acusa o homem, natural do Líbano, de, pelo menos desde o segundo semestre de 2023, vir pesquisando um local na capital da Alemanha para depósito de armas do Hamas, a serem utilizadas em atentados na Europa. O Welt am Sonntag afirma que ele atuava sob ordens dos quadros militares da organização palestina no Líbano. Três outros presumíveis membros do Hamas teriam sido presos sob as mesmas suspeitas. Conexões estreitas Berlim-Líbano O Hamas é classificado como organização terrorista pela União Europeia, os Estados Unidos e outras nações. As investigações da Alemanha indicaram que os contatos entre seus integrantes residentes em Berlim e a liderança militar no Oriente Médio são mais intensos do que se pensava: a análise de postagens em redes sociais indicou, sobretudo, conexões com a cidade de Tyros, no sul do Líbano, considerada reduto do Hamas e da milícia islamista Hisbolá. Guerrilheiros do Hamas executaram em 7 de outubro de 2023 um ataque sem precedentes em solo israelense que, segundo o país, resultou em mais de 1.170 mortos. Outros 252 indivíduos foram levados como reféns para a Faixa de Gaza, sob controle da organização fundamentalista palestina. Entre eles estava o israelo-brasileiro Michel Nisembaum, de 59 anos, cujo cadáver foi encontrado nesta sexta-feira, junto com os de outros dois reféns. Em reação, desde então Israel tem realizado ofensivas militares em massa contra o território palestino. Segundo dados não verificáveis do Ministério da Saúde controlado pelo Hamas, 35.903 habitantes de Gaza já teriam morrido, e 80.s420 ficado feridos no conflito, desde o 7 de Outubro. As operações israelenses têm gerado protestos de apoio aos palestinos e crescente isolamento internacional do governo de Benjamin Netanyahu. Nesta sexta-feira, a Corte Internacional de Justiça (CIJ), sediada em Haia, ordenou que Israel suspenda imediatamente as operações militares em Rafah, no sul de Gaza, atendendo a uma petição apresentada pela África do Sul em dezembro. A decisão do tribunal da ONU é juridicamente vinculativa, mas não há meios diretos de aplicá-la, e Israel a rejeita. av (AFP,ots)