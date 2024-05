Gabinete de guerra israelense se reúne sob pressão por trégua em Gaza

O escritório de imprensa do governo do Hamas em Gaza reportou ao menos 30 mortos neste ataque e a Presidência palestina acusou Israel de "atacar deliberadamente" um centro para deslocados em Rafah.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, se declarou, neste domingo (26), "firmemente" contra o fim imediato da guerra em Gaza, antes de uma reunião do gabinete de guerra e em meio a pressões diplomáticas para se conseguir uma trégua e a libertação dos reféns nas mãos do Hamas.

Durante o dia, as sirenes de alerta soaram pela primeira vez em meses em Tel Aviv e no centro de Israel.

A guerra teve início em 7 de outubro, quando comandos islamistas mataram mais de 1.170 pessoas, a maioria civis, no sul de Israel, segundo um balanço da AFP com base em dados oficiais israelenses.

Antes da reunião do gabinete de guerra, Netanyahu acusou o líder do Hamas em Gaza, Yaha Sinwar, de "continuar exigindo o fim da guerra e a retirada das forças de defesa israelenses, deixando o Hamas intacto para que possa praticar uma e outra vez as atrocidades de 7 de outubro".

O primeiro-ministro "se opõe firmemente" a essa exigência, informou seu gabinete em um comunicado.

As negociações indiretas, com mediação de Estados Unidos, Egito e Catar, estagnaram no começo de maio, pouco depois do início das operações terrestres em Rafah.

Veículos de comunicação israelenses noticiaram que o chefe do Mossad - o serviço de inteligência -, David Barnea, acordou, durante reuniões em Paris, com o diretor da CIA, William Burns, e o primeiro-ministro catari, Mohamed bin Abdulrahman al Thani, um novo marco para os diálogos.

O presidente americano, Joe Biden, disse estar "comprometido com uma diplomacia de emergência" para conseguir um cessar-fogo e a libertação dos reféns.

Funcionários cataris preveem se reunir com uma delegação do Hamas nos próximos dias, segundo o site de notícias americano Axios.

Espanha, Irlanda e Noruega vão reconhecer a Palestina como Estado na terça-feira, segundo anunciaram na quarta-feira passada.

"O povo palestino [...] tem direito a ter um Estado, assim como o povo de Israel tem esse direito", avaliou, neste domingo, em Bruxelas, o ministro espanhol das Relações Exteriores, José Manuel Albares.

O chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, defendeu uma Autoridade Nacional Palestina (ANP) "forte" para alcançar a paz.

A ANP administra parcialmente a Cisjordânia ocupada, mas é o único interlocutor reconhecido pela comunidade internacional, enquanto o Hamas, no poder em Gaza, é considerado uma organização terrorista por Israel, Estados Unidos e a UE.

Os ministros das Relações Exteriores da UE vão se reunir na segunda-feira em Bruxelas com seus pares de Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Jordânia, assim como com o secretário-geral da Liga Árabe.

- "Falta cruel de ajuda" -

O exército israelense iniciou, em 7 de maio, operações terrestres em alguns setores de Rafah, onde afirma que o Hamas mantém os últimos bastiões.

Cerca de 800.000 pessoas fugiram da cidade, segundo a ONU, que adverte para a situação humanitária catastrófica em toda a Faixa, com risco de fome e hospitais fora de serviço devido ao cerco israelense.

"Sofremos [...] fome, sede e uma falta cruel de ajuda", disse à AFP Moaz Abu Taha, um palestino de 29 anos em Rafah.

O procurador do Tribunal Penal Internacional, Karim Khan, afirmou, em entrevista, que "ninguém tem licença para cometer crimes de guerra ou crimes contra a humanidade", dias depois de ter emitido uma ordem de prisão contra Netanyahu e dirigentes do Hamas por supostos crimes de guerra.

O Egito, que se negava a reabrir a passagem de Rafah enquanto as tropas israelenses controlassem o lado palestino, anunciou, neste domingo, que permitiu o tráfego de caminhões de ajuda através da passagem israelense de Kerem Shalom.

burx-ila/cn/hgs-bc-js/dg/mvv