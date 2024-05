Exército israelense diz ter lançado ataque aéreo contra acampamento do Hamas em Rafah

O exército israelense afirmou, nesta segunda-feira (noite de domingo, 26, no Brasil) ter lançado ataques aéreos contra um acampamento do Hamas na cidade de Rafah, no sul da Faixa de Gaza, e que está a par dos informes de que civis ficaram feridos na ação.

"Há pouco, um avião (do exército israelense) atacou um acampamento do Hamas em Rafah, onde um importante número de terroristas do Hamas estava operando", assinalou o exército em um comunicado, no qual acrescentou que "está a par de informes que indicam que por causa do ataque e do fogo que foi iniciado, vários civis na área foram afetados".

mca-jd/rlp/eg/ag/mvv