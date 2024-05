Desinformação, um ator que contamina a campanha eleitoral mexicana

A candidata Claudia Sheinbaum, de origem judaica, quer fechar a Basílica de Guadalupe? Sua principal adversária, Xóchitl Gálvez, propõe eliminar subsídios? A desinformação no México contamina o debate nas redes sociais e semeia dúvidas sobre o processo eleitoral.

As eleições presidenciais do próximo domingo (2) não são disputadas apenas nas ruas, mas também na internet, à qual têm acesso 93 milhões de mexicanos. Ali, simpatizantes das duas coalizões favoritas nas pesquisas mantêm um acirrado fogo cruzado, muitas vezes com base em informações falsas.

A candidata do bloco opositor, Xóchitl Gálvez, tem sido acusada reiteradamente de propor a eliminação de programas sociais, peça-chave da política do presidente esquerdista Andrés Manuel López Obrador, embora com base em vídeos antigos ou fora de contexto.