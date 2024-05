Ciclone Remal toca o solo em Bangladesh; quase 1 milhão de pessoas em abrigos

Um ciclone tocou o solo neste domingo em Bangladesh, onde quase um milhão de pessoas, incluindo regiões da vizinha Índia, abandonaram as suas cidades costeiras para procurar abrigo em áreas do interior do país, informaram as autoridades.

"O intenso ciclone Remal começou a atravessar a costa", disse à AFP o diretor do departamento meteorológico de Bangladesh, Azizur Rahman. Ele informou que a tempestade pode prosseguir na região até a madrugada de segunda-feira.

"Até o momento registramos ventos de até 90 quilômetros por hora", acrescentou. Esta intensidade para ventos sustentados situa o Remal na categoria de tempestade tropical, mas já foram detectadas rajadas de 130 km/h.