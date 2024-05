Bombardeio israelense perto de Rafah deixa ao menos 35 mortos, segundo Hamas

O exército israelense afirmou, nesta segunda (noite de domingo no Brasil), ter lançado ataques aéreos contra um acampamento do Hamas na cidade de Rafah, e que está a par dos informes de que civis ficaram feridos na ação.

Ao menos 35 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas, neste domingo (26), em um bombardeio israelense contra um centro para pessoas deslocadas perto de Rafah, no sul da Faixa de Gaza, informou o ministério da Saúde do território, governado pelo Hamas.

"Há pouco, um avião (do exército israelense) atacou um acampamento do Hamas em Rafah, onde um importante número de terroristas do Hamas estava operando", destacou o exército em nota.

E acrescentou que "está a par de informes que indicam que, por causa do ataque e do fogo que se iniciou, vários civis na área foram afetados".

O ministério da Saúde de Gaza destacou, em um comunicado, que os ataques israelenses "tiraram a vida de 35 mártires e deixaram dezenas de feridos, a maioria deles crianças e mulheres".