Primeiros turistas franceses são retirados da Nova Caledônia

"As medidas para mandar para casa os turistas estrangeiros e franceses continuam", informou o governo da Nova Caledônia em um comunicado.

Os primeiros voos de evacuação dos turistas bloqueados na Nova Caledônia, território francês no Pacífico, deixaram o arquipélago neste sábado (25), informaram as autoridades locais, que tentam conter uma onda de distúrbios violentos.

Os turistas partiram neste sábado para a Austrália e a Nova Zelândia do aeródromo Magenta, em Noumea, a bordo de aviões militares, constatou um jornalista da AFP.

Austrália e Nova Zelândia começaram a repatriar seus cidadãos na terça-feira.

A tensão tem diminuído gradativamente para as pessoas bloqueadas no território desde o início dos distúrbios, em 13 de maio, provocados pela oposição a uma proposta de reforma do censo eleitoral.

Sete pessoas morreram em consequência da violência. A última vítima foi um homem atingido por disparos feitos por um policial que foi atacado por manifestantes.

A Nova Caledônia está sob mando francês desde os anos 1800, mas muitos integrantes do povo autóctone kanak se ressentem do poder de Paris sobre suas ilhas e reivindicam mais autonomia ou a independência.

A França pretende dar direito ao voto aos milhares de residentes não autóctones, o que, segundo os kanak, diluirá sua influência eleitoral.

O presidente francês, Emmanuel Macron, visitou o arquipélago na quinta-feira para tentar conter a crise política.