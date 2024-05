Píer flutuante dos EUA em Gaza é danificado por mar agitado

Parte do sistema de sustentação de um cais flutuante construído pelos Estados Unidos para levar ajuda humanitária aos palestinos foi danificado na manhã deste sábado, 25, nas águas agitadas da costa de Gaza, disseram fontes militares dos EUA.

Quatro barcos que ajudam a estabilizar a estrutura de US$ 320 milhões se desprenderam, informou o Comando Central dos EUA, responsável pelas operações militares no Oriente Médio. Dois deles flutuaram para o Norte, indo parar na praia de Ashdod, em Israel. Os dois outros estão agora ancorados na praia perto do cais flutuante. Os militares acrescentaram que o píer ainda está operacional, apesar dos danos.

Fonte: Dow Jones Newswires