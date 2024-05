Ucrânia disse que 'parou' ataque russo em Kharkiv e lançou 'contraofensiva'

O Exército ucraniano anunciou nesta sexta-feira (24) que "parou" o ataque lançado pela Rússia há duas semanas na região de Kharkiv, nordeste do país, e lançou "contraofensivas" para repelir as tropas de Moscou.

O Exército russo lançou uma ofensiva na região de Kharkiv em 10 de maio, conquistando várias cidades e forçando a Ucrânia a enviar reforços para a área.

Após duas semanas de combates, "as forças de defesa ucranianas pararam as tropas russas no setor de Kharkiv e estão realizando ações contraofensivas", disse o coronel Igor Projorenko, oficial do Estado-Maior ucraniano.