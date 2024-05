Turistas alemãs entre as vítimas de desabamento de restaurante em Mallorca

O excesso de peso é a principal hipótese considerada para explicar o desabamento de um restaurante na cidade turística espanhola de Palma de Mallorca, que deixou quatro mortos, incluindo duas turistas alemãs, 16 feridos, alguns deles em estado grave.

A hipótese foi mencionada pelo comandante do corpo de bombeiros da cidade de Palma de Mallorca, Eder García, ao falar sobre o desabamento ocorrido na noite de quinta-feira no Medusa Beach Club, local de frente para o Mar Mediterrâneo.

O primeiro andar do restaurante desabou no térreo e este caiu no subsolo, "local em que encontramos mais vítimas", disse García.