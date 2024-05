Sinner admite que não está em condições físicas perfeitas para disputa de Roland Garros

O tenista italiano Jannik Sinner, que recentemente ficou de fora do Masters 1000 de Roma devido a uma lesão no quadril, disse nesta sexta-feira (24), a dois dias do início de Roland Garros, que ainda não está 100%.

"O quadril está bem. Estou feliz por estar aqui, mas minha condição física geral não é a que eu gostaria", declarou o italiano em entrevista coletiva na quadra central Philippe Chatrier do complexo parisiense.

"Não estou mais preocupado com meu quadril. Fiz exames e foram muito positivos. É por isso que estou aqui", disse ele, lembrando que já havia afirmado que só iria a Roland Garros se seu quadril estava completamente recuperado.