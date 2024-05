Rússia admite pela primeira vez que EI é responsável por atentado em Moscou

A Rússia reconheceu pela primeira vez nesta sexta-feira (24) que o grupo extremista Estado Islâmico (EI) foi o responsável pelo atentado contra a sala de espetáculos Crocus City Hall, na região de Moscou, que deixou 144 mortos em 22 de março, e que as autoridades do país vincularam à Ucrânia.

O grupo EI reivindicou em várias ocasiões a responsabilidade pelo ataque, mas Moscou tentou vincular a Ucrânia e o Ocidente ao ataque, o atentado com o maior número de mortes na Rússia em 20 anos.

"Durante a investigação (...) foi determinado que a preparação, o financiamento, o ataque e a retirada dos terroristas foram coordenadas pela internet por membros do grupo Província de Khorasan", o braço afegão do EI, declarou o diretor do Serviço Federal de Segurança (FSB) da Rússia, Alexander Bortnikov, citado pela agência RIA Novosti.