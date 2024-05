Rivais do premiê votam na penúltima etapa das eleições indianas

A Índia retoma neste sábado (25) suas eleições gerais de seis semanas com votações na capital, das quais vão participar os principais opositores do primeiro-ministro Narendra Modi, que denunciam uma campanha judicial que os tem como alvo.

Essa é a penúltima das sete fases em que se dividiram as eleições no país mais populoso do mundo, onde mais de 968 milhões de eleitores foram convocados. A última fase será em 1º de junho e os resultados devem ser anunciados três dias depois.

O chefe do governo nacionalista hindu, 73 anos, mantém índices elevados de popularidade após uma década no poder, e seu partido, o Bharatiya Janata (BJP), perfila-se para uma terceira vitória eleitoral. Suas perspectivas foram reforçadas por várias investigações judiciais contra seus adversários, que preocuparam o comissário de direitos humanos da ONU, Volker Turk, e ONGs.