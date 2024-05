Países da Otan vão criar 'muro de drones' na fronteira com a Rússia, anuncia Lituânia

Os seis países da Otan que fazem fronteira com a Rússia vão criar "um muro de drones" para evitar "provocações", anunciou nesta quinta-feira (24) o governo da Lituânia.

O projeto foi desenvolvido devido ao aumento da preocupação com temas de segurança desde o começo da invasão russa à Ucrânia, há mais de dois anos.

Dos 32 membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), seis fazem fronteira com a Rússia: os três Estados bálticos (Lituânia, Letônia e Estônia), além de Finlândia, Noruega e Polônia.