Morre Morgan Spurlock, diretor do documentário 'Super Size Me'

Spurlock morreu em Nova York na quinta-feira "rodeado de familiares e amigos", de acordo com um comunicado divulgado por seu assessor.

Morgan Spurlock, o cineasta por trás do documentário de sucesso "Super Size Me: A Dieta do Palhaço" (2004), morreu aos 53 anos por complicações derivadas de um câncer, anunciou sua família nesta sexta-feira (24).

"Super Size Me", que foi indicado ao Oscar de melhor documentário de longa-metragem, retrata a rotina e as mudanças físicas de Spurlock ao longo de um mês no qual ele se alimentou exclusivamente de comida da rede McDonald's.

Mescladas com cenas do cineasta comendo, há detalhes sobre as técnicas publicitárias da gigante da 'fast food' para manter os clientes satisfeitos e o custo real para o consumidor, segundo especialistas em saúde.

O resultado do experimento foi que, naquele mês, ele engordou 12 quilos, seus níveis de colesterol dispararam e os médicos que o acompanhavam acabaram aconselhando-o a abandonar a dieta porque ele começou a desenvolver problemas hepáticos.