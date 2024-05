Mohammad Rasoulof comove Cannes com um filme em homenagem à resistência do povo iraniano

O cineasta iraniano Mohammad Rasoulof causou comoção no Festival de Cannes nesta sexta-feira (24) com o seu filme em competição "The seed of the sacred fig", uma homenagem à resistência do povo iraniano e especialmente das mulheres.

Foi uma das estreias de maior suspense de que se há memória na Croisette, com a presença na sala Lumière do próprio cineasta de 51 anos, que fugiu a pé do seu país, onde tinha sido condenado a cinco anos de prisão e a receber chibatadas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A estreia representa uma reviravolta nas apostas à Palma de Ouro, que até agora era liderada, segundo muitos críticos, por "Emilia Pérez", musical em espanhol ambientado no México e filmado pelo francês Jacques Audiard.