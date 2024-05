Leverkusen enfrenta Kaiserlautern e espera fechar temporada histórica com 'dupla coroa'

Em abril, o Leverkusen venceu a Bundesliga com antecedência e conquistou seu primeiro título do torneio. O time se manteve invicto em todas as competições desta temporada até a derrota para o Atalanta, encerrando sua impressionante sequência invicta em 51 jogos.

O 'Lautern' é um clube tradicional que enfrenta dificuldades. Quatro vezes campeão alemão (1951, 1953, 1991 e 1998) e duas vezes vencedor da Copa da Alemanha (1990 e 1996), passou apenas duas temporadas na primeira divisão desde 2006 e chegou a visitar a 3ª divisão.

- Lista seleta -

O Kaiserlautern garantiu recentemente a permanência na segunda divisão na reta final, pela 33ª e penúltima rodada do campeonato. E agora surge a oportunidade de disputar a Liga Europa na próxima temporada se vencer a final deste sábado.

"Parece muito bom, mas vai ser muito difícil. Sabemos que temos uma pequena chance, vamos fazer todo o possível para torná-la realidade", explicou o técnico do Kaiserlautern, Friedhelm Funkel, em entrevista à agência alemã de imprensa esportiva SID, subsidiária da AFP.

É a primeira vez desde 2011 que um clube da segunda divisão chega à final da Copa da Alemanha. Na rodada anterior, o Leverkusen havia sido o único clube de ponta entre os semifinalistas, algo que nunca havia acontecido antes.

No gol do Leverkusen, Matej Kovar deverá ser titular, assim como fez na quarta-feira na final da Liga Europa, no lugar do habitual titular Lukas Hradecky.

O Bayer Leverkusen aspira ser o sexto clube a vencer a dobradinha Copa da Alemanha/Bundesliga na mesma temporada, depois de Schalke 04, Bayern de Munique, Colônia, Werder Bremen e Borussia Dortmund.