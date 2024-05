Kodi, estrela de 'Le procès du chien', ganha Palm Dog em Cannes

"Le procès du chien", com a história de um cão que protege uma advogada desastrada, foi exibido na mostra 'Un Certain Regard'.

"Apaixonei-me por Kodi. Para mim, a Palm Dog é genial, permite considerar cães como atores. Kodi, de fato, está nos créditos do filme como ator e também está no cartaz", comentou Laetitia Dosch, presente ao lado do animal durante a entrega do prêmio em uma praia.

Kodi, na vida real, foi cão de rua em Narbona (sul da França) e já morou em um abrigo.

"Laetitia Dosch nos disse 'Kodi não terá muito o que fazer', mas ao receber o roteiro contei entre 80 e 100 ações", lembrou Juliette Roux-Merveille, treinadora de animais de uma instituição com sede em Vendée (oeste da França).