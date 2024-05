Itamaraty lamenta morte de brasileiro na Faixa de Gaza e pede liberação imediata de reféns

O ministério das Relações Exteriores do Brasil se solidarizou com a família de Michel Nisembaum, de 59 anos, brasileiro que teve a morte confirmada nesta sexta-feira, 24, na Faixa de Gaza após ter sido levado como refém pelo Hamas no ataque terrorista contra Israel.

"O governo brasileiro tomou conhecimento, com profunda tristeza e consternação, da morte do cidadão brasileiro Michel Nisembaum", afirma a nota do Itamaraty, que pede a liberação imediata de todos os reféns e negociações por cessar-fogo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Natural de Niterói (RJ), Nisenbaum, se mudou para Israel aos 12 anos e trabalhava como guia turístico no país. Na manhã de 7 de outubro, quando o Hamas lançou o ataque terrorista, ele havia saído da sua casa em Sderot, perto da fronteira com a Faixa de Gaza, para buscar a neta de 4 anos em uma base militar no sul de Israel, mas nunca chegou ao local.