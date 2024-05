Israel responde à CIJ que sua ofensiva em Rafah não supõe 'destruição' dos palestinos

Israel afirmou, nesta sexta-feira (24), que suas operações militares em Rafah, no extremo sul da Faixa de Gaza, não supõem nenhum "risco de destruição da população civil palestina", após a mais alta instância judicial da ONU determinar seu fim.

"Israel não realizou nem realizará operações militares na zona de Rafah que gerem condições de vida que possam causar a destruição da população civil palestina, total ou parcialmente", declarou o assessor de Segurança Nacional, Tzachi Hanegbi, em um comunicado conjunto com o porta-voz da chancelaria.

A CIJ também exigiu que Israel mantenha aberta a passagem de Rafah (entre Egito e Gaza), que foi fechada no início da ofensiva na cidade no início do mês.

Nesta sexta, a Casa Branca informou que o presidente do Egito, Abdel Fattah al Sissi, concordou com seu contraparte americano, Joe Biden, em permitir a entrada de ajuda da ONU pela passagem de Kerem Shalom, em Rafah.