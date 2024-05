Israel corta a conexão entre consulado da Espanha em Jerusalém e palestinos da Cisjordânia

No texto, o ministro Katz atacou também critica de maneira veemente a declaração de quinta-feira de Yolanda Díaz, segunda vice-premiê e ministra do Trabalho.

Em uma mensagem de vídeo publicada na rede X, Díaz, Díaz, líder da plataforma de esquerda radical Sumar, defendeu a decisão do governo do primeiro-ministro Pedro Sánchez de reconhecer a Palestina como Estado a partir de 28 de maio e concluiu o comentário com a frase "a Palestina será livre do rio ao mar"".

A frase é uma referência às fronteiras da Palestina durante o mandato britânico, entre o rio Jordão e o Mar Mediterrâneo, antes da criação do Estado de Israel em 1948.