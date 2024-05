Irã descarta hipótese de ato criminoso em acidente que matou o presidente

O Exército iraniano descartou a hipótese de que o acidente de helicóptero que matou o presidente Ebrahim Raisi e outras sete pessoas tenha sido um ato criminoso, informou a imprensa estatal nesta sexta-feira.

Raisi, o ministro das Relações Exteriores, Hossein Amir Abdollahian, e outras seis pessoas, faleceram no domingo, quando o helicóptero em que viajavam caiu no noroeste do país, em uma área montanhosa e durante condições meteorológicas difíceis.

"Nenhum impacto de bala ou de outro foi observado nos destroços do helicóptero", afirma um relatório preliminar do Estado-Maior das Forças Armadas publicado na noite de quinta-feira pela agência oficial de notícias Irna.