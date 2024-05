Homem usa marreta para quebrar janela e resgatar pessoas de incêndio no Vietnã

Um incêndio matou 14 pessoas e deixou seis feridas em um prédio residencial em Hanói, capital do Vietnã. Um homem conseguiu ajudar no resgate de utilizando uma escada e uma marreta para alcançar e quebrar uma das janelas. Os caminhões dos bombeiros não conseguiram chegar no edifício, que só podia ser acessado por um beco estreito.

De acordo com a mídia estatal do país, o fogo começou em um pequeno pátio em frente ao prédio por volta da 0h30 da madrugada de quinta-feira, 23 (horário do Vietnã). O local era usado como garagem para a venda e consertos de bicicletas elétricas. As chamas foram acompanhadas por explosões.

Nguyen Thanh Trung, vizinho do ediífio, acordou com o barulho dos estouros. "Pude sentir o impacto na minha casa", conta. Após se dar conta do que estava acontecendo, Nguyen e outros moradores resgataram algumas vítimas, após terem conseguido uma escada.