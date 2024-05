Giroud anuncia que Eurocopa-2024 será sua última competição pela França

O atacante Oliver Giroud, de 37 anos e maior artilheiro da história da seleção francesa, anunciou em entrevista ao jornal L'Equipe publicada nesta sexta-feira (24) que a Euro-2024 será sua "última competição" vestindo a camisa dos 'Bleus'.

"Para ser sincero, é preciso dizer que esta será minha última competição com a seleção francesa. Obviamente, vou sentir muita falta. Mas acho que com os 'Bleus' isso terminará depois da Eurocopa (14 de junho a 14 de julho na Alemanha). Temos que abrir espaço para os jovens", explicou o campeão mundial de 2018.

O atacante do Milan, que vai se transferir para o Los Angeles FC no campeonato americano da MLS depois da Euro, acredita que "ainda tem duas boas temporadas" na carreira, "mas com a seleção francesa, na minha opinião, isso vai acabar", disse ele.