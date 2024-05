Girona encerra sua melhor temporada com goleada de 7 a 0 sobre o Granada

A festa foi aberta com meia hora de jogo pelo zagueiro Eric García, emprestado pelo Barcelona, com seu quinto gol na temporada.

Os jogadores comandados por Míchel já garantiram o terceiro lugar, que vale uma vaga na próxima Champions, atrás apenas do já campeão Real Madrid e do Barcelona.

Ampliaram o placar os ucranianos Dovbyk Tsyhankov (34' e 54') e Artem Dovbyk (44' de pênalti, 75' e 90' também de penalidade máxima). O veterano uruguaio Cristhian Stuani também marcou (78').

O Granada acabou com um jogador a menos devido à expulsão de outro uruguaio, Facundo Pellistri, que recebeu dois cartões amarelos.

Com seu hat-trick, Dovbyk chega aos 24 gols e recupera a primeira posição na corrida pelo 'Pichichi' - prêmio dado ao artilheiro -, um à frente do norueguês Alexander Sorloth, do Villarreal, que havia assumido a liderança após marcar os quatro gols no empate em 4 a 4 de sua equipe contra o Real Madrid na semana passada.