França condena à prisão perpétua três altos funcionários sírios

A justiça francesa condenou à prisão perpétua, nesta sexta-feira (24), três dirigentes do regime sírio de Bashar al-Assad, julgados à revelia, por cumplicidade em crimes contra a humanidade e de guerra.

Os condenados foram Ali Mamluk, ex-chefe do Escritório de Segurança Nacional, a maior autoridade de inteligência síria; Jamil Hasan, ex-diretor do temido Serviço de Inteligência da Força Aérea; e Abdel Salam Mahmud, chefe da área de investigação desses serviços.

Depois do anúncio do veredito, as pessoas presentes à audiência aplaudiram de pé.