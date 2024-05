Curta brasileiro em Cannes denuncia discriminação contra a comunidade japonesa

O filme "Amarela", de André Hayato Saito, que disputa a Palma de Ouro dos curtas-metragens em Cannes, mostra a comunidade japonesa no Brasil e os ataques racistas sofridos por este grupo.

A história mostra Erika, uma adolescente de origem japonesa que torce para a Seleção Brasileira de futebol. Sua família administra um grande bazar e mantém as tradições nipônicas em casa.

No dia da final da Copa do Mundo entre Brasil e França, o país vive a expectativa da partida. Erika se reúne com os amigos para assistir a decisão, mas, em um cenário de tensão, ela começa a ser insultada por sua origem japonesa.