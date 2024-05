Comunicado do Business Wire :TelevisaUnivision

A TelevisaUnivision, Inc. anunciou hoje que sua subsidiária integral, a Univision Communications Inc. (a "Empresa"), fixou o preço de seu refinanciamento de dívida em US$ 1 bilhão. Isto inclui sua oferta de US$ 500 milhões no valor principal agregado de notas seniores garantidas de 8,50% com vencimento em 2031 (as "Notas"). Como parte desta transação, a empresa também celebrou uma alteração ao seu Contrato de Crédito de 2007, segundo o qual a empresa tomará emprestado uma nova parcela de US$ 500 milhões do valor principal agregado de empréstimos a prazo com vencimento em 2029 (os "Empréstimos a Prazo 2029") com uma taxa de juros de Prazo Ajustado SOFR mais uma margem de 3,5%, a um preço de emissão de 99%. Espera-se que os Empréstimos a Prazo de 2029 sejam encerrados em ou por volta de 6 de junho de 2024, e a oferta das notas deverá ser encerrada em ou por volta de 7 de junho de 2024, sujeita às condições habituais de fechamento.

A empresa planeja usar os recursos líquidos da oferta das notas e dos Empréstimos a Prazo de 2029, juntamente com dinheiro em caixa, para pagar antecipadamente US$ 1 bilhão do valor principal agregado pendente de seus Empréstimos a Prazo de 2026, assim como para pagar quaisquer custos, taxas e despesas relacionadas a isso. Espera-se que o pagamento adiantado ocorra de forma substancial e simultânea com os fechamentos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As notas serão obrigações gerais seniores garantidas da empresa e serão endossadas pelas subsidiárias nacionais integralmente detidas pela empresa que asseguram as obrigações ao abrigo das linhas de crédito seniores garantidas da empresa e das notas seniores garantidas existentes.