Comunicado do Business Wire :Lenovo Group

Lenovo Group (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) anunciou hoje os resultados do quarto trimestre e do ano fiscal de 2023/24. Após retomar o crescimento no terceiro trimestre, o Grupo registrou um crescimento anual da receita em todos os segmentos de negócios no quarto trimestre, com a receita do Grupo aumentando quase 10% em relação ao ano anterior, alcançando US$ 13,8 bilhões, o lucro líquido dobrando ano a ano para US$ 248 milhões e a receita de negócios não relacionados a PCs atingindo um recorde histórico de 45%. O desempenho do Grupo no quarto trimestre e na 2a metade do ano como um todo demonstra como a Lenovo enfrentou a desaceleração da indústria no último ano, aproveitou as enormes oportunidades de crescimento proporcionadas pela IA e acelerou o ritmo em todos os setores da empresa. A receita total do ano fiscal foi de US$ 56,9 bilhões e o lucro líquido foi de US$ 1 bilhão. No segundo semestre do ano fiscal, a Lenovo registrou um crescimento anual da receita de 6% e a margem líquida se recuperou de uma queda no primeiro semestre para um resultado estável no segundo semestre.

O Grupo está liderando em uma era de oportunidades sem precedentes na área de IA com seu portfólio de pocket-to-cloud, forte ecossistema e parcerias, além de capacidades de IA full-stack. Desde o anúncio de sua estratégia de IA em outubro de 2023 em seu evento anual Tech World, a Lenovo lançou sua primeira série de PCs com IA, além de capacidades de IA em outros dispositivos inteligentes, infraestrutura inteligente e soluções e serviços inteligentes. O Grupo espera que o PC com IA - definido como PC equipado com um agente de IA pessoal baseado em interações naturais, computação heterogênea, base de conhecimento pessoal, conectado a um ecossistema de aplicativos de IA aberto, com proteção de privacidade e segurança - passe de sua posição premium atual para se tornar mainstream nos próximos três anos, impulsionando um novo ciclo de atualizações na indústria. A IA híbrida também está aumentando a demanda por infraestrutura de IA, e os clientes estão cada vez mais buscando soluções e serviços de IA personalizados, principalmente em consultoria, design, implantação e manutenção de IA.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O compromisso e o investimento contínuos da Lenovo em inovação, com foco em suas principais tecnologias de IA e computação, estão ajudando a realizar sua visão de uma "IA mais inteligente para todos" e a liderar ainda mais na era da IA. No último ano fiscal, o Grupo alcançou um recorde histórico tanto no percentual de funcionários dedicados à P&D, com 26,2%, quanto na relação entre despesas de P&D e receita, com 3,6%.